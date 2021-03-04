Официальная премьера автомобиля состоится 18 марта в Индии. Сборку модели также наладят на заводе в этой стране.

Skoda опубликовала первые изображения салона нового компактного кроссовера под названием Kushaq. Судя по ним, автомобиль получит 10-дюймовый дисплей, цифровую приборную панель, двухспицевый руль с кнопками управления мультимедийным комплексом и беспроводную зарядку для смартфона.

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Что касается внешнего вида машины, то он будет сильно напоминать концепт-кар Vision In, который был представлен в начале 2020 года. Так, кроссовер получит двухсекционные фары головного света, широкую решетку радиатора и дополнительные указатели поворота в боковых зеркалах.

Новинку построят на платформе MQB-A0-IN (модернизированная версия модульной платформы MQB-A0 для компактных моделей концерна Volkswagen AG). По неофициальным данным, Kushaq получит 1,0-литровый трехцилиндровый двигатель мощностью 110 лошадиных сил. Агрегат будет работать совместно с шестиступенчатой ​​механикой или ”автоматом” с таким же количеством ступеней.

Вероятно кроссовер будет оснащаться 1,5-литровой "турбочетверкой", которая выдает 150 лошадиных сил. Такой автомобиль получит семиступенчатую автоматическую коробку передач.

Официальная премьера автомобиля состоится 18 марта в Индии. Сборку модели также наладят на заводе в этой стране. Будет ли машина продаваться на других рынках пока неизвестно.