Одновременно с выходом на европейский рынок нового электрического кроссовера Skoda Enyaq iV компания Skoda представила самую доступную версию электромобиля.

Новый Enyaq iV 50 оснащается батареей на 55 кВт/ч и электромотором на 148 л. с. и 220 Нм крутящего момента. От одного заряда такой кроссовер сможет проехать до 360 километров.

Читайте также: Skoda показала салон нового компактного кроссовера

За 33 800 евро будущий владелец получит светодиодные фары, 18-дюймовые колесные диски, двухзонный климат-контроль, полностью цифровую приборную панель и развлекательную систему с 10-дюймовым экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Кроме всего перечисленного выше базовый Enyaq iV 50 получит систему предупреждения фронтального столкновения с функцией распознавания пешеходов и велосипедистов, систему экстренного торможения, систему, которая предупреждает о выезде из полосы и систему распознавания дорожных знаков.

Босс Skoda Томас Шефер планирует ежегодную продажу более 80 000 единиц электрического кроссовера. Enyaq построен на заводе в Младе-Болеславе.