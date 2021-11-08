В последние годы кроссоверы стали бестселлерами для европейских производителей и имеют долю продаж около 45% в объеме реализованных машин. Однако выиграли ли от этого сами автопроизводители?

На данный момент в Европе продажи кроссоверов составляют 45% от общего количества регистраций. Казалось бы, сегмент SUV-ов положительно отражается на целом рынке, но анализ от компании JATO показал несколько иные результаты.

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В период с 2000 по 2007 год количество новых регистраций легковых автомобилей в Европе оставалось в пределах 15-16 миллионов единиц. Однако после финансового кризиса средний показатель с 2008 по 2016 год снизился до 13,7 миллиона единиц.

После периода восстановления количество регистраций колебалось от 15,5 до 15,7 миллиона единиц в год, пока в прошлом году не началась паника вокруг COVID-19. На сегодняшний день рынок не смог выйти на уровень, зафиксированный 20 лет назад.

Как и американо-канадский и японский рынки, европейский рынок новых автомобилей является относительно зрелым. Поэтому для автопроизводителей, стремящихся повысить прибыльность, это означает поиск новых способов сокращения издержек или привлечение клиентов от конкурирующих брендов.

Появление кроссоверов

Поскольку ежегодно на европейском рынке новых автомобилей появляется ограниченное количество новых клиентов, автопроизводители создали новые сегменты, чтобы привлечь потребителей.

Разработанные в США в конце 90-х годов кроссоверы были быстро подобраны европейскими производителями, и, официально представленные на рынке, эти транспортные средства вскоре стали настоящей альтернативой традиционным хэтчбекам, универсалам и минивэнам, десятилетиями доминировавшим на дорогах Европы.

Для автопроизводителей SUV позволили расширить предложение моделей, одновременно получая больше прибыли с машин, которые были в значительной степени идентичны их хэтчбекам. Потребители до сих пор готовы платить больше за кроссовер, чем за традиционные альтернативы.

Таким образом, производители смогли достичь своих целей за последние 10 лет, ведь кроссоверы стали желаемым источником дохода, однако рост продаж SUV-ов не обошелся без негативных последствий.

Во-первых, кроссоверы отобрали рынок у других моделей автопроизводителей и заставили снимать типы автомобилей, которые уже не востребованы. А учитывая, что общий рынок уже не мог расти, снятых моделей становилось все больше и больше.

Во-вторых, и пожалуй наиболее значимо, стало увеличение выбросов CO2, ведь кроссоверы были не столь экономичны и экологичны, как седаны. В настоящее время это уже привело к тому, что ЕС запретил продажи новых машин с ДВС после 2035 года.

Теперь, когда весь автомир переориентируется на электрокары, интересно будет увидеть, как доля кроссоверов изменится в последующие 20 лет.

Кстати, недавно появилось предположение, что даже Volkswagen Golf снимут с производства, в то время как внедорожники и кроссоверы продолжают пользоваться спросом.