Провідний оператор мобільного зв’язку Київстар, послугами якого користуються понад 26 млн українців, розбудовує мережі 4G уздовж 29 автодоріг міжнародного значення, що забезпечить якісне покриття понад 8,5 тисяч кілометрів шляхів.

Про це розповів президент Київстар Олександр Комаров під час робочої поїздки трасою М-03 з участю очільників Міністерства цифрової трансформації, НКРЗІ й УДЦР з метою тестування якості 4G-зв’язку на ділянці Київ – Пирятин. У 2021 році Київстар реалізував першу частину проєкту, достроково збудувавши радіопокриття для швидкісного мобільного інтернету на дорогах Київ – Львів, Київ – Одеса, Київ – Харків, Решетилівка – Дніпро.

Як повідомила пресслужба Київстар, швидкість передачі даних під час тестових з’єднань у рази перевищує стандартні вимоги до якості зв’язку стандарту 4G.

До речі в уряді обіцяють покрити усі дороги швидкісним інтернетом

“Щоб досягти “безшовного” покриття 4G уздовж 156 кілометрів невеликої ділянки Київ – Пирятин, ми встановили 55 базових станцій та інвестували у радіопокриття понад 70 млн грн. Завдяки цьому можливість користуватися швидкісним мобільним інтернетом отримали не лише автомобілісти, але й мешканці 26 населених пунктів, які знаходяться поблизу автотраси”, — передає слова пана Комарова пресслужба Київстар.

До кінця 2022 року оператор планує реалізувати проєкт з покриття українських автошляхів 4G-зв’язком. Для цього компанія встановить або модернізує 450 базових станцій, що потребує близько 700 млн грн. інвестицій оператора.

Щороку абоненти Київстар, які курсують дорогою з Києва до Пирятина, використовують 540 терабайтів даних. Завдяки швидкісному мобільному інтернету водії зможуть почуватись у дорозі більш захищено, адже завжди можна зв’язатися з аварійними службами, скористатись онлайн-навігатором, знайти в інтернеті найближчі автозаправки чи пункти медичної допомоги. Також якісний 4G у дорозі — це “мобільний офіс” на будь-якій швидкості та можливість вирішувати робочі питання безпосередньо з автомобіля.

“Київстар — переконаний прихильник інтернетизації України та підтримує активне поширення нових технологій. Ми маємо велике бажання розвивати сучасні інтелектуальні продукти та надавати якісні послуги зв’язку. Сподіваємося, що держава подбає про створення інвестиційних стимулів для технологічного прориву — зокрема, про обмеження фіскального навантаження на мобільну галузь”, — додав президент Київстар Олександр Комаров.