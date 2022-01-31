Наразі не на всіх українських дорогах є якісне покриття, але у Кабміні обіцяють, що до кінця цього року якісним інтернетом повинні бути покриті всі міжнародні траси України.

До кінця 2024 року перед Міністерством цифрової трансформації стоїть завдання – покрити всі міжнародні автошляхи України якісним інтернетом. Про це 31 січня повідомив віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров на виїзному брифінгу в Полтавській області, де інспектував якість зв'язку на одній із міжнародних трас, повідомляє видання "Гордон".

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"За ліцензіями, які отримали оператори мобільного зв'язку в рамках запуску LTE 4G, до кінця цього року якісним інтернетом повинні бути покриті всі міжнародні траси. Але два оператори – Київстар та Vodafone – пришвидшилися в цьому напрямку, тому що розуміють важливість розвитку цифрової інфраструктури", – сказав міністр.

За його словами, за півтора року 3,7 млн українців уперше дістали доступ до швидкісного мобільного інтернету за технологією LTE, а 9,3 млн перейшли із 3G на 4G.