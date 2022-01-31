Пока не на всех украинских дорогах есть качественное покрытие, но в Кабмине обещают, что до конца этого года качественным интернетом должны быть покрыты все международные трассы Украины.

До конца 2024 года перед Министерством цифровой трансформации стоит задача покрыть все международные автодороги Украины качественным интернетом. Об этом 31 января сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров на выездном брифинге в Полтавской области, где инспектировал качество связи на одной из международных трасс, сообщает издание "Гордон".

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"По лицензиям, полученным операторами мобильной связи в рамках запуска LTE 4G, до конца этого года качественным интернетом должны быть покрыты все международные трассы. Но два оператора – Киевстар и Vodafone – ускорились в этом направлении, потому что понимают важность развития цифровой инфраструктуры ", – сказал министр.

По его словам, за полтора года 3,7 млн украинцев впервые получили доступ к скоростному мобильному интернету по технологии LTE, а 9,3 млн перешли с 3G на 4G.