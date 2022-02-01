Ведущий оператор мобильной связи Киевстар, услугами которого пользуются свыше 26 млн украинцев, развивает сети 4G вдоль 29 автодорог международного значения, что обеспечит качественное покрытие свыше 8,5 тысяч километров путей.

Об этом рассказал президент Киевстар Александр Комаров во время рабочей поездки по трассе М-03 с участием руководителей Министерства цифровой трансформации, НКРСИ и УГЦР в целях тестирования качества 4G-связи на участке Киев – Пирятин. В 2021 году Киевстар реализовал первую часть проекта, досрочно выстроив радиопокрытие для скоростного мобильного интернета на дорогах Киев – Львов, Киев – Одесса, Киев – Харьков, Решетиловка – Днепр.

Как сообщила пресс-служба Киевстар, скорость передачи данных во время тестовых соединений в разы превышает стандартные требования к качеству связи стандарта 4G.

Кстати правительство обещает покрыть все дороги интернетом

“Чтобы достичь «бесшовного» покрытия 4G вдоль 156 километров небольшого участка Киев – Пирятин, мы установили 55 базовых станций и инвестировали в радиопокрытие свыше 70 млн грн. Благодаря этому возможность пользоваться скоростным мобильным интернетом получили не только автомобилисты, но и жители 26 населенных пунктов, находящихся вблизи автотрассы”, — передает слова господина Комарова пресс-служба Киевстар.

До конца 2022 года оператор планирует реализовать проект по покрытию украинских автодорог 4G-связью. Для этого компания установит или модернизирует 450 базовых станций, на что потребуется приблизительно 700 млн грн. инвестиций оператора.

Каждый год абоненты Киевстар, которые курсируют по дороге из Киева в Пирятин, используют 540 терабайт данных. Благодаря скоростному мобильному интернету водители смогут чувствовать себя в дороге более защищено, ведь всегда можно связаться с аварийными службами, воспользоваться онлайн-навигатором, найти в интернете ближайшие автозаправки или пункты медпомощи. Также качественный 4G в дороге — это “мобильный офис” на любой скорости и возможность решать рабочие вопросы непосредственно из автомобиля.

“Киевстар — убежденный приверженец интернетизации Украины и поддерживает активное распространение новых технологий. У нас большое желание развивать современные интеллектуальные продукты и предоставлять качественные услуги связи. Надеемся, что государство позаботится о создании инвестиционных стимулов для технологического прорыва — в частности, об ограничении фискальной нагрузки на мобильную отрасль”, — добавил президент Киевстар Александр Комаров.