16:40, сьогодні

Встановлення додаткового обладнання на щойно придбаний автомобіль - операція майже обов’язкова. Адже кожен хоче підвищити споживчі характеристики авто та покращити його безпеку.

Всі додаткові опції, які встановлюються на авто, мають назву “додаткове обладнання”. Воно буває штатним чи універсальним. Перше призначене саме для цього автомобіля виробником, тому його встановлення, як правило, не викликає ніяких труднощів для кваліфікованого механіка чи електрика.

Однак переважна більшість додаткового обладнання універсальне, тобто призначене для встановлення на різні марки та моделі автомобілів. Для цього необхідні додаткові засоби: кріплення, перехідники, подіуми, дроти тощо. Але найбільше в цьому випадку важлива висока кваліфікація механіка.

Додаткове обладнання можна поділити на кілька видів: електроніка, механічні засоби, захисні та декоративні покриття, елементи обвісу та салону, газобалонне обладнання. Всі варіанти навіть перерахувати складно.

В автоцентрах Корпорації УкрАВТО обладнані спеціальні шоуруми чи відділи, де можна ознайомитись з усім переліком додаткового обладнання та отримати фахову консультацію щодо варіантів встановлення, ціни, гарантії та функціональності.

Найпопулярніше електронне додаткове обладнання - автомагнітоли, акустика, парктроніки, камери заднього виду, навігаційні та охоронні системи.

Слід зазначити, що встановлення багатьох видів додаткового обладнання впливає на гарантію самого авто. І це не дивно, бо під час його встановлення відбувається втручання в конструкцію автомобіля, його електричні та механічні компоненти.

“Нерідко до нас звертаються клієнти, у яких виникли проблеми після встановлення обладнання власноруч чи у приватних підприємців. І нашим майстрам доводиться переробляти таку роботу. При встановленні додаткового обладнання на наших сервісах, Ви можете бути впевнені в якості робіт та компонентів. До того ж, при цьому зберігається повна гарантія на авто і надається гарантія на все, що було встановлено. Чого ви ніколи не отримаєте у гаражах. Всім відомо - офіційний сервіс – це надійність та запорука вашого спокою”, – каже заступник Голови Правління Корпорації УкрАВТО з сервісу Єгор Мохна.

І дійсно, питання гарантії в випадках втручання в конструкцію автомобіля стоїть гостро. Щоб не втратити гарантію на авто, слід виконувати усі умови автовиробника. Тільки офіційні дилери знають ці вимоги та можуть їх виконати. Тому роботи зі встановлення додаткового обладнання у офіційних автоцентрах може зберегти гарантію на авто та забезпечити від неприємних несподіванок.

Всі роботи, які проводяться в автоцентрах УкрАВТО, офіційно оформлюються, заносяться до сервісної книги. Тому на них також розповсюджуються гарантійні зобов'язання. Крім того, належне оформлення документації значно спрощує подальшу експлуатацію авто.