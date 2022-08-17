Про намір Dodge повернути на ринок назву Hornet було відомо ще минулого літа. Тепер нову модель представили офіційно в Мічигані.

Як і передбачалося, новинка виявилася компактним кросовером, який технічно близький до Alfa Romeo Tonale.

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Про конфлікт з компанією Honda, яка володіє правами на торгову марку Hornet і випускає під нею дорожні мотоцикли, наразі не повідомляється. Є ймовірність того, через це кроссовер від Dodge отримає інше ім’я для європейського ринку або узагалі продаватиметься під іншим брендом.

Варіант від "Доджа" показали у двох повнопривідних модифікаціях – Hornet R/T та Hornet GT. Перша – це дебютний для марки плагін-гібрид. Його сукупна віддача перевищує 285 л. та 520 Нм. Силова установка включає 1,3-літровий турбомотор сімейства Stellantis Global Small Engine і 90-кіловатний електродвигун, що обертає задні колеса. Батареї ємністю 15,5 кіловат-години вистачає приблизно на 50 км шляху в електричному режимі. Трансмісія – шестиступінчастий автомат.

"Розетковий" паркетник отримав функцію PowerShot, що на 15 секунд збільшує максимальну потужність на 25 к.с. Завдяки цьому час розгону до 100 км/год скорочується рівно на секунду – до 6,1 секунд. Також передбачені звичайний гібридний і повністю електричний режими і режим збереження заряду акумулятора, що залишився.

Dodge Hornet GT, який виробник називає найшвидшим і найпотужнішим кросовером дешевше 30 тисяч доларів, дісталася дволітрова "турбочетвірка" Hurricane на 265 к.с. і 400 Нм у поєднанні дев'ятиступінчастою трансмісією. У GT також є спортивний режим, що активується кнопкою на кермі: з ним розгін до сотні займає 6,5 секунди.

Подібно до Alfa Romeo Tonale, обидві версії Dodge Hornet отримали 12,3-дюймову цифрову приладку і 10,25-дюймовий тачскрин мультимедіа з системою Uconnect 5 на базі Android з голосовим помічником Amazon Alexa, можливістю оновлення програмного забезпечення "по повітрю" Auto та Apple CarPlay.

Також серед доступного оснащення заявлені: "автопілот" другого рівня автономності, 465-ватна акустика Harman-Kardon з 14 динаміками, підігрів керма та сидінь, функція відкриття багажних дверей без рук - серед іншого.

Виробництво кросовера налагодять на заводі Stellantis у Неаполі. Hornet GT стане доступним для замовлення вже 17 серпня і дістанеться дилерів до кінця поточного року. Hornet R/T надійде у продаж наступної весни.