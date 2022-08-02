Електричні моделі наступного покоління повністю замінять нинішні, а не продаватимуться паралельно з ними.

У новому поколінні Dodge Charger і Challenger позбавляться не тільки Hemi V8, але всіх традиційних двигунів. Про це йдеться в листі виробника, що надійшов до редакції Motor1.

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Раніше видання MotorTrend повідомило, ніби "вісімку" збережуть для маслкарів наступних поколінь, але представник компанії заявив, що ця історія не вірна: моделі будуть тільки електричними, а нинішні ДВС і сама платформа стануть частиною славетної історії.

Той факт, що Dodge працює над батарейним маслкаром, секретом давно не є: виробник зробив відповідний анонс ще торік. У вигляді концепту його мають показати найближчими тижнями, а товарний варіант з'явиться у 2024 році. При цьому раніше генеральний директор бренду Тім Куніскіс припускав, що випуск електромобіля не означатиме, що виробництво паливних машин відразу припиниться, і це породило спекуляції про можливість співіснування бензинових та електричних моделей. Тепер ми достеменно знаємо, що цього не буде.

Фанатів V8 повинен частково втішити той факт, що нинішній Challenger зовсім не збирається іти тихо: наприкінці дводверка отримає спеціальну версію з 6,2-літровим двигуном, що працює на суміші E85, і розвиває аж 909 к.с.