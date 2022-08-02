Электрические модели следующего поколения полностью заменят нынешние, а не будут продаваться параллельно с ними.

В новом поколении Dodge Charger и Challenger лишатся не только Hemi V8, но всех традиционных двигателей. Об этом говорится в письме производителя, поступившем в редакцию Motor1.

Читайте также: единственный в своем роде Dodge 1954 года продадут за миллион долларов

Ранее издание MotorTrend сообщил, будто "восьмерку" сохранят для маслкарів следующих поколений, но представитель компании заявил, что эта история не верна: модели будут только электрическими, а нынешние ДВС и сама платформа станут частью славной истории.

Тот факт, что Dodge работает над батарейным маслкаром, секретом давно не является: производитель сделал соответствующий анонс еще в прошлом году. В виде концепта его должны показать в ближайшие недели, а товарный вариант появится в 2024 году. При этом ранее генеральный директор бренда Тим Кунискис предполагал, что выпуск электромобиля не будет означать, что производство топливных машин сразу прекратится, и это породило спекуляции о возможности сосуществования бензиновых и электрических моделей. Теперь мы доподлинно знаем, что этого не будет.

Фанатов V8 должен отчасти утешить тот факт, что нынешний Challenger вовсе не собирается уходить тихо: в конце двухдверка получит специальную версию с 6,2-литровым двигателем, работающим на смеси E85, и развивающим аж 909 л. с.