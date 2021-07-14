Уникальный автомобиль, выпущенный в одном экземпляре, выставлен на аукцион.

В середине августа на аукционе RM Sotheby's продадут концептуальный Dodge Firearrow II, построенный мастерами из компании Ghia в 1954 году. Родстер является одним из самых ярких представителей «реактивной эры» в американском дизайне, и оценивается он в 900 000-1 200 000 долларов.

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Вот как началась история этого концепта. Шеф-дизайнер компании Chrysler Вирджил Экснер говорил, что фирменный дизайн марки в то время остро нуждался в изменении. Так появился проект первого Dodge Firearrow: в 1953 году в ателье Ghia создали полноразмерный макет.

Вторая версия, которую и продадут на грядущем аукционе, имела уже всю необходимую технику, а именно 150-сильный V8 Hemi и автоматическую коробку передач на четыре ступени. Шасси позаимствовали у серийных «Додж» того времени.

Концепт отличался минималистичным дизайном, массивной решеткой радиатора, которую посередине пересекала поясная линия, а еще у родстера нет дверных ручек. Впрочем, серийным он так и не стал и переквалифицировался в предмет роскоши. В 1990-м году автомобиль прошел полную реставрацию.

К сожалению, ни один украинец не сможет зарегистрировать подобный автомобиль в Украине. Для импортируемых авто действуют ограничения Евро2 и привозить в страну автомобили, которые имеют историческую ценность, фактически запрещено.