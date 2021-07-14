Унікальний автомобіль, випущений в одному екземплярі, виставлено на аукціон.

В середині серпня на аукціоні RM Sotheby's продадуть концептуальний Dodge Firearrow II, побудований майстрами з компанії Ghia в 1954 році. Родстер є одним з найяскравіших представників «реактивної ери» в американському дизайні, і оцінюється він в 900 000-1 200 000 доларів.

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Ось як почалася історія цього концепту. Шеф-дизайнер компанії Chrysler Вірджіл Екснер говорив, що фірмовий дизайн марки в той час гостро потребував зміни. Так з'явився проект першого Dodge Firearrow: в 1953 році в ательє Ghia створили повнорозмірний макет.

Друга версія, яку і продадуть на прийдешньому аукціоні, мала вже всю необхідну техніку, а саме 150-сильний V8 Hemi і автоматичну коробку передач на чотири щаблі. Шасі запозичили у серійних «Додж» того часу.

Концепт відрізнявся мінімалістичним дизайном, масивними гратами радіатора, яку посередині перетинала поясна лінія, а ще у родстера немає дверних ручок. Втім, серійним він так і не став, і перекваліфікувався в предмет розкоші. У 1990-му році автомобіль пройшов повну реставрацію.

Нажаль, жоден українець не зможе зареєструвати подібний автомобіль в Україні. Для імпортованих авто діють обмеження Евро2 і привозити в країну автомобілі які мають історичну цінність фактично заборонено.