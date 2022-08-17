О намерении Dodge вернуть на рынок название Hornet было известно еще прошлым летом. Теперь новую модель представили официально в Мичигане.

Которые предполагалось, новинка оказалась компактным кроссовером, который технически близок к Alfa Romeo Tonale.

Читайте также: новые Dodge Charger и Challenger полностью отказываются от традиционных двигателей

О конфликте с компанией Honda, которая владеет правами на торговую марку Hornet и выпускает под ней дорожные мотоциклы, пока не сообщается. Есть вероятность того, из-за этого кроссовер от Dodge получит другое имя для европейского рынка или вообще будет продаваться под другим брендом.

Вариант от "Доджа" показали в двух полноприводных модификациях – Hornet R/T и Hornet GT. Первая – это дебютный для марки плагин-гибрид. Его совокупная отдача превышает 285 л. и 520 Нм. Силовая установка включает 1,3-литровый турбомотор семейства Stellantis Global Small Engines 90-киловаттный электродвигатель, вращающий задние колеса. Батареи емкостью 15,5 киловатт-часа хватает примерно на 50 км пути в электрическом режиме. Трансмиссия – шестиступенчатый автомат.

"Розеточный" паркетник получил функцию PowerShot, что на 15 секунд увеличивает максимальную мощность на 25 л. с. Благодаря этому время разгона до 100 км/ч сокращается ровно на секунду – до 6,1 секунд. Также предусмотрены обычный гибридный и полностью электрический режимы и режим сохранения оставшегося заряда аккумулятора.

Dodge Hornet GT, который производитель называет самым быстрым и мощным кроссовером дешевле 30 тысяч долларов, досталась двухлитровая "турбочетверка" Hurricane на 265 л. с. и 400 Нм в сочетании девятиступенчатой трансмиссией. У GT также есть спортивный режим, активируемый кнопкой на руле: с ним разгон до сотни занимает 6,5 секунды.

Подобно Alfa Romeo Tonale, обе версии Dodge Hornet получили 12,3-дюймовую цифровую приладку и 10,25-дюймовый тачскрин мультимедиа с системой Uconnect 5 на базе Android с голосовым помощником Amazon Alexa, возможностью обновления программного обеспечения "по воздуху" Auto и Apple CarPlay.

Также среди доступного оснащения заявлены: "автопилот" второго уровня автономности, 465-ваттная акустика Harman-Kardon с 14 динамиками, подогрев руля и сидений, функция открытия багажной двери без рук – среди прочего.

Производство кроссовера наладят на заводе Stellantis в Неаполе. Hornet GT станет доступным для заказа уже 17 августа и доберется до дилеров до конца текущего года. Hornet R / T поступит в продажу следующей весной.