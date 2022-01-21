Переможець конкурсного відбору отримає чек на 150 тисяч доларів, новенький маслкар та цілу купу приємних бонусів.

У листопаді минулого року Dodge оголосив що створить нову посаду – головного виробника пончиків (Chief Donut Maker). Мова йшла не про їстівні пончики, бублики чи донати, а про ті, що потрібно “малювати” шинами на асфальті. Зараз американський виробник оголосив про початок конкурсу на цю “вакансію”.

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Dodge приймає заявки на посаду до 28 лютого. Для того, щоб узяти участь у конкурсі, потрібно завантажити коротке відео (максимум дві хвилини), яке демонструє харизму, креативність та пристрасть до автомобілів та бренду. З усіх заявок буде відібрано 10, які представники Dodge оцінюватимуть разом з зірковим рестлером Біллом Голдбергом. Для фіналістів влаштують серію змагань, щоб врешті залишилось двоє. Процес відбору буде транслюватися як реаліті-шоу, а свого нового “Шеф-кухаря пончиків” Dodge розкриє у останньому епізоді, який вийде навесні цього року.

Фото: конкурс на найкращі “пончики” від Dodge / Dodge

Переможець отримає масний чек на 150 000 доларів, спорткар серії Hellcat і новий гардероб під брендом Dodge. Переможець також зможе насолоджуватися “епічними автомобільними подіями”, включаючи тест-драйви найкращих автомобілів Dodge. Звісно, долучитись до участі у конкурсі можуть лише громадяни США.