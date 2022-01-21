Победитель конкурсного отбора получит чек на 150 тысяч долларов, новенький маслкар и целый ворох приятных бонусов.

В ноябре прошлого года Dodge объявил, что создаст новую должность – главного производителя пончиков (Chief Donut Maker). Речь шла не о съедобных пончиках, баранках или донатах, а о том, что нужно "рисовать" шинами на асфальте. Сейчас американский производитель объявил о начале конкурса на эту "вакансию".

Мощный полноприводный пикап Ford F-150 Raptor оказался беспомощным на заснеженном склоне: видео

Dodge принимает заявки на должность до 28 февраля. Для того чтобы принять участие в конкурсе, нужно загрузить короткое видео (максимум две минуты), которое демонстрирует харизму, креативность и страсть к автомобилям и бренду. Из всех заявок будут отобраны 10, которые представители Dodge будут оценивать вместе со звездным рестлером Биллом Голдбергом. Для финалистов устроят серию соревнований, чтобы наконец осталось двое. Процесс отбора будет транслироваться как реалити-шоу, а своего нового Шеф-повара пончиков Dodge раскроет в последнем эпизоде, который выйдет весной этого года.

Фото: конкурс на лучшие "пончики" от Dodge / Dodge

Победитель получит массный чек на 150 000 долларов, спортивный автомобиль серии Hellcat и новый гардероб под брендом Dodge. Победитель также сможет наслаждаться "эпическими автомобильными событиями", включая тест-драйвы лучших автомобилей Dodge. Конечно, приобщиться к участию в конкурсе могут только граждане США.