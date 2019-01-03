Доходи від системи автоматичної фіксації порушень ПДР вже вписали в Державний бюджет 2019.

Щоправда, зробили це досить дивним чином: на розбудову, відновлення та експлуатацію системи фіксації порушень ПДР в автоматичному режимі, виділили 50% суми штрафів від її роботи.

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З 1 січня 2019 р. вступають в силу законодавчі зміни до Бюджетного кодексу України (закон №2621-VIII від 22.11.18), якими передбачено (ст. 29 п. 13-5), що до спеціального фонду держбюджету будуть зараховуватись 50% надходжень від штрафів за адміністративні правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху (БДР), зафіксовані в автоматичному режимі.

У статті 30 (п. 21) вказано, що зібрані таким чином кошти будуть використовуватись «на здійснення заходів із впровадження, розбудови, відновлення та експлуатації системи фіксації правопорушень у сфері БДР в автоматичному режимі». Таким чином, коло замкнулося, але законодавці чітко визначили, які саме організації зможуть використовувати ці кошти. Так, Міністерство внутрішніх справ України та Національна поліція зможуть використати 40% вказаних коштів.

Як пояснили законодавці, в Бюджетному кодексі дійсно йдеться про період, коли «листи щастя» вже почнуть надходити. А вже в самому Державному бюджеті 2019 передбачено, що створення і запуск системи фото- відео-фіксації порушень ПДР в автоматичному режимі буде фінансуватися за рахунок «Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року», на яку заплановано близько двох мільярдів гривень (2 096 457 500 грн.)!

Нагадаємо, що закон який дозволяє штрафувати порушників ПДР в автоматичному режимі вже вступив в силу. Однак експерти вважають його недосконалим, оскільки вин передбачає, що винним у порушенні ПДР автоматично визнається власник транспортного засобу, а не водій що скоїв правопорушення.