Доходы от системы автоматической фиксации нарушений ПДД уже вписали в Государственный бюджет 2019.

Правда, сделали это весьма странным образом: на развитие, восстановление и эксплуатацию системы фиксации нарушений ПДД в автоматическом режиме, выделили 50% суммы штрафов от ее работы.

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С 1 января 2019 г. вступают в силу законодательные изменения в Бюджетный кодекс Украины (закон №2621-VIII от 22.11.18), которыми предусмотрено (ст. 29 п. 13-5), что в специальный фонд госбюджета будут зачисляться 50% поступлений от штрафов за административные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения (БДД), зафиксированные в автоматическом режиме.

В статье 30 (п. 21) указано, что собранные таким образом средства будут использоваться «на осуществление мероприятий по внедрению, строительству, восстановлению и эксплуатации системы фиксации правонарушений в сфере БДД в автоматическом режиме». Таким образом, круг замкнулся, но законодатели четко определили, какие именно организации смогут использовать эти средства. Так, Министерство внутренних дел Украины и Национальная полиция смогут использовать 40% указанных средств.

Как пояснили законодатели, в Бюджетном кодексе действительно говорится о периоде, когда «письма счастья» уже начнут поступать. А уже в самом Государственном бюджете 2019 предусмотрено, что создание и запуск системы фото - видео-фиксации нарушений ПДД в автоматическом режиме будет финансироваться за счет «Государственной программы повышение уровня безопасности дорожного движения в Украине на период до 2020 года», на которую запланировано около двух миллиардов гривен (2 096 457 500 грн.)!

Напомним, что закон, который позволяет штрафовать нарушителей ПДД в автоматическом режиме уже вступил в силу. Однако эксперты считают его несовершенным, поскольку он предусматривает, что виновным в нарушении ПДД автоматически признается собственник транспортного средства, а не водитель, который совершил правонарушение.