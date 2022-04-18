Цифрові документи знову доступні в застосунку "Дія". Про це повідомив Урядовий портал з посиланням на прес-службу Мінцифри.

"Нагадаємо, що від початку російського вторгнення до України служби нацбезпеки вимкнули всі держреєстри, щоб захистити дані українців. Зараз Єдиний держреєстр транспортних засобів МВС відновив свою роботу в безпечному місці.

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Відтепер ви знову можете користуватися посвідченням водія та техпаспортом у "Дії"", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у застосунку документи підтягнуться автоматично.

Нагадаємо, що електронні водійське посвідчення та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу прирівняли до фізичних аналогів. У Мінцифри вказали, що ними можна користуватися будь-де на території України, і ніхто не матиме права вимагати у вас паперовий документ.