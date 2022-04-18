Цифровые документы снова доступны в приложении "Дия". Об этом сообщил Правительственный портал со ссылкой на пресс-службу Минцифры.

"Напомним, что с начала российского вторжения в Украину службы нацбезопасности выключили все госреестры, чтобы защитить украинцев. Сейчас Единый госреестр транспортных средств МВД возобновил свою работу в безопасном месте.

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Отныне вы снова можете пользоваться водительским удостоверением и техпаспортом в приложении "Дия"", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в приложении документы подтянутся автоматически.

Напомним, что электронные водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства приравняли к физическим аналогам. В Минцифры указали, что ими можно пользоваться где угодно на территории Украины, и никто не будет иметь права требовать у вас бумажный документ.