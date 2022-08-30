Третій за величиною автовиробник Китаю DongFeng запустив бренд позашляховиків під назвою Mengshi (Воїн). Конструкція електромобілів спроектована під системи автономного водіння.

DongFeng продемонстрував нове перспективне шасі, яке ляже в основу його електроавтомобілів. Батарея під підлогою витримує до 140 кВт-год для “запасу ходу” близько 500 км, але також будуть побудовані версії із збільшеним запасом ходу до 800 км.

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Це шасі повністю керується за допомогою проводів і гальм за проводами, не приймаючи нічого, крім електронних сигналів від елементів керування в кабіні. Це пов’язано з тим, що DongFeng планує якомога швидше змусити свої автомобілі працювати автономно. Це буде трохи шкода, оскільки чотири двигуни загальною потужністю 800 кВт (1073 к.с.) і понад 16 000 Нм крутного моменту, ймовірно, краще оцінять людина-водій, ніж робот.

Ще одна важлива особливість цього шасі — система керування задніми колесами за допомогою дротів, яка допомагає цим автомобілям мати досить малий радіус повороту 5,1 м.

Існує кілька електронних алгоритмів блокувань диференціала, а також довгоходова пневматична підвіска з електронним керуванням і інтелектуальні системи “розпізнавання дороги”, які включають звичайні камери та камери нічного бачення, щоб забезпечити автономну систему водіння 3 рівня.