Третий по величине автопроизводитель Китая DongFeng запустил бренд внедорожников под названием Mengshi (Воин). Конструкция электромобилей спроектирована под системы автономного вождения.

DongFeng продемонстрировал новое перспективное шасси, которое ляжет в основание его электроавтомобилей. Батарея под полом выдерживает до 140 кВт-ч для “запаса хода” около 500 км, но также будут построены версии с увеличенным запасом хода до 800 км.

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Это шасси полностью управляется с помощью проводов и тормозов за проводами, не принимая ничего, кроме электронных сигналов от элементов управления в кабине. Это связано с тем, что DongFeng планирует как можно скорее заставить свои автомобили работать автономно. Это будет немного жаль, поскольку четыре двигателя общей мощностью 800 кВт (1073 л. с.) и более 16 000 Нм крутящего момента, вероятно, лучше оценят человек-водитель, чем робот.

Еще одна важная особенность этого шасси – система управления задними колесами с помощью проводов, которая помогает этим автомобилям иметь достаточно малый радиус поворота 5,1 м.

Существует несколько электронных алгоритмов блокировок дифференциала, а также долгоходовая пневматическая подвеска с электронным управлением и интеллектуальные системы “распознавания дороги”, которые включают обычные камеры и камеры ночного видения, чтобы обеспечить автономную систему вождения 3 уровня.