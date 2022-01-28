Экспериментальная эксплуатация электроседанов E70 с твердотельными батареями началась в таксопарках четырех китайских городов.

Китайский концерн Dongfeng Motor объявил о поставках партии из 50 электромобилей Dongfeng Aeolus E70 с твердотельными аккумуляторами, разработанными совместно с производителем лития Ganfeng Lithium из китайского города Синьюй. Эти седаны поступят в опытную эксплуатацию в таксопарках городов Цзянси, Гуанчжоу, Чжэцзяне и Цзянсу. О серийном выпуске таких машин пока речь не идет.

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Важнейшим преимуществом таких батарей является их безопасность. Они не загорятся, даже если их проткнуть или ударить. Электролит в них не жидкий, а жесткий, из-за чего батарея легче, плотнее и компактнее. И, соответственно, более продуктивна: твердотельньные литиево-серные батареи эффективнее литий-ионных примерно в пять раз!

Поскольку перегрев и переохлаждение им не страшны, они быстрее подзаряжаются и имеют более длительный срок службы, а производить их можно проще и быстрее. С такими батареями просто сделать относительно дешевые электромобили, которые можно свободно эксплуатировать в более широком спектре температур.

Вот только промышленных, пригодных для эксплуатации образцов таких батарей все еще нет: ученые и инженеры продолжают работать не покладая рук. Поэтому первый опыт Dongfeng так интересен.

Правда, аккумуляторы у китайских машин все же не совсем твердотельные. Это так называемые полужесткие литий-металлические батареи – с анодом не из графита, а с литием и электролитом у них жидкий. В этих аккумуляторах (первого поколения) используется уникальная гибкая диафрагма, которая позволяет ионам лития протекать между электродами, но блокирует образование дендритов – главной проблемы аккумуляторов с литиевым анодом. Производительность такой батареи по сравнению с обычными литий-ионными выше примерно на 80%.

Отдельные элементы прошли испытание на прокол и 50-процентную деформацию при раздавливании. Более того, как сообщает Dongfeng, батареи испытывались в экстремальных условиях при температуре 180 градусов по Цельсию.

Ganfeng Lithium сейчас работает и над вторым поколением твердотельньных батарей с плотностью энергии свыше 360 Втч/кг, однако срок появления информации нет. Пока компания запустила производственную линию мощностью 0,3 ГВтч, на которой и выпускаются твердотельньные батареи первого поколения. В ближайшие годы Ganfeng Lithium собирается открыть еще один батарейный завод, который сможет выдавать примерно 10 ГВтч в год.

К сожалению, характеристики Dongfeng Aeolus E70 с твердотельньной батареей не раскрываются – известно лишь то, что машины поддерживают и технологию "свопа", то есть замену на специальной станции пустой батареи полной за три минуты.

Стандартный седан вышел на китайский рынок еще в 2017 году и поступает преимущественно в таксопарки. Автомобиль был разработан в активном сотрудничестве с Peugeot и Citroen. За силовую установку отвечает один электромотор мощностью 125 лошадиных сил, с которым машина может разгоняться до 100 км/ч за 9,9 с. Максимальная скорость – 150 километров в час. Батарея имеет емкость 50,8 кВтч. Запас хода – 351 км.