Автопроизводитель инвестировал в компанию Factorial Energy "восьмизначную сумму", чтобы ускорить разработку и внедрение тяговых батарей нового типа в серийные автомобили.

В следующем году Factorial Energy представит рабочий прототип батарей с твердым электролитом, а в течение следующих пяти лет технология будет испытана на мелкой серии автомобилей. После успешных тестов, такие батареи появятся в серийных электромобилях Mercedes-Benz EQ.

Узнайте также: Mercedes-Benz запатентовал уникальную систему торможения для электромобилей

Твердотельный аккумулятор с технологией FEST (Factorial Electrolyte System Technology) позволит увеличить запас хода на 20–50%, увеличить скорость зарядки и большую емкость батареи. Современные литий-ионные аккумуляторы имеют в среднем 285 ватт-часов энергии на килограмм массы, тогда как у твердотельных этот показатель составляет 400–500. Кроме того, твердотельные батареи безопаснее, поскольку не содержат легковоспламеняющихся веществ.

Впрочем, твердотельные батареи имеют и недостатки. Проблемы таких аккумуляторов заключаются в росте дендритов на аноде, чувствительности к температуре и давлению.