Автовиробник інвестував у компанію Factorial Energy "восьмизначну суму", аби прискорити розробку та впровадження тягових батарей нового типу в серійні автомобілі.

Наступного року Factorial Energy представить робочий прототип батарей із твердим електролітом, а протягом наступних п'яти років технологія буде випробувана на дрібній серії автомобілів. Після успішних тестів, такі батареї з’являться у серійних електромобілях Mercedes-Benz EQ.

Дізнайтесь також: Mercedes-Benz запатентував унікальну систему гальмування для електромобілів

Твердотілий акумулятор із технологією FEST (Factorial Electrolyte System Technology) дозволить збільшити запас ходу на 20–50%, збільшити швидкість заряджання та питому місткість батареї. Сучасні літій-іонні акумулятори мають в середньому 285 ват-годин енергії на кілограм маси, тоді як у твердотілих цей показник становить 400–500. Крім того, твердотілі батареї безпечніші, оскільки не містять легкозаймистих речовин.

Втім, твердотілі батареї мають і недоліки. Проблеми таких акумуляторів полягають у зростанні дендритів на аноді, чутливості до температури й тиску.