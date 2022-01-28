Експериментальна експлуатація електроседанів E70 з твердотілими батареями розпочалася у таксопарках чотирьох китайських міст.

Китайський концерн Dongfeng Motor оголосив про постачання партії з 50 електромобілів Dongfeng Aeolus E70 з твердотілими акумуляторами, розробленими спільно з виробником літію Ganfeng Lithium із китайського міста Синьюй. Ці седани надійдуть у дослідну експлуатацію в таксопарках міст Цзянсі, Гуанчжоу, Чжецзяні та Цзянсу. Про серійний випуск таких машин поки що не йдеться.

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Найважливіша перевага таких батарей – їхня безпека. Вони не загоряться, навіть якщо їх проколоти чи вдарити. Електроліт у них не рідкий, а твердий, шляхом чого батарея легша, щільніша і компактніша. І, відповідно, продуктивніша: твердотільні літієво-сірчані батареї ефективніші за літій-іонні приблизно в п'ять разів!

Оскільки перегрів та переохолодження їм не страшні, вони швидше заряджаються і мають більш тривалий термін служби, а виробляти їх можна простіше та швидше. З такими батареями легко зробити відносно недорогі електромобілі, які можна вільно експлуатувати в більш широкому діапазоні температур.

Ось тільки промислових, придатних для експлуатації зразків таких батарей все ще немає: вчені та інженери продовжують працювати не покладаючи рук. Тому перший досвід Dongfeng такий цікавий.

Правда, акумулятори у китайських машин все ж таки не зовсім твердотільні. Це так звані напівтверді літій-металеві батареї – з анодом не з графіту, а з літію та електроліт у них рідкий. У цих акумуляторах (першого покоління) використовується унікальна гнучка діафрагма, яка дозволяє іонам літію протікати між електродами, але блокує утворення дендритів - головної проблеми акумуляторів з літієвим анодом. Продуктивність такої батареї в порівнянні зі звичайними літій-іонними вище приблизно на 80%.

Окремі елементи пройшли випробування на прокол та 50-відсоткову деформацію при роздавлюванні. Більше того, як повідомляє Dongfeng, батареї випробовувалися в екстремальних умовах при температурі 180 градусів Цельсія.

Ganfeng Lithium зараз працює і над другим поколінням твердотільних батарей із щільністю енергії понад 360 Втч/кг, проте про термін появи інформації немає. Поки що компанія запустила виробничу лінію потужністю 0,3 ГВтч, на якій і випускаються твердотільні батареї першого покоління. Найближчими роками Ganfeng Lithium збирається відкрити ще один батарейний завод, який зможе видавати приблизно 10 ГВтч на рік.

На жаль, характеристики Dongfeng Aeolus E70 із твердотільною батареєю не розкриваються – відомо лише те, що машини підтримують і технологію "свопу", тобто зміни на спеціальній станції порожньої батареї на повну за три хвилини.

Стандартний седан вийшов на китайський ринок ще в 2017 році і надходить переважно в таксопарки. Автомобіль був розроблений у активній співпраці з Peugeot та Citroen. За силову установку відповідає один електромотор потужністю 125 кінських сил, з яким машина може розганятися до 100 км/год за 9,9 с. Максимальна швидкість – 150 кілометрів на годину. Батарея має ємність 50,8 кВтг. Запас ходу – 351 км.