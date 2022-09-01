Сервіс замовлення таксі OnTaxi запровадив благодійну акцію для донорів крові в усіх великих містах України.

Для поранених українських бійців зажди треба донорська кров. Щоб допомогти охочим здати свою кров, OnTaxi надає знижки на поїздки донорам в 48 містах країни, де на сьогодні працює сервіс.

Для отримання знижки усім бажаючим необхідно здати кров з 26.08.2022 по 04.09.2022, отримати довідку про це та надіслати її фото у приватні повідомлення сторінки Facebook або Instagram компанії OnTaxi.

До речі автомобілі OnTaxi одягнуть вишиванки

Нагадаємо, що напередодні подібна акція проводилась у прифронтовому Харкові, який щодня піддається ракетним ударам та артобстрілам з боку росії, внаслідок чого у місті багато поранених, нужденних у донорській крові.

А коли сталася трагедія у Вінниці (14 липня російська ракета вдарила у центр міста), OnTaxi першими запровадили безкоштовні поїздки на замовлення, які починаються чи закінчуються точкою адреси пунктів прийому крові.