Сервис заказа такси OnTaxi ввел благотворительную акцию для доноров крови во всех крупных городах Украины.

Для раненых украинских бойцов всегда нужна донорская кровь. Чтобы помочь желающим сдать свою кровь, OnTaxi предоставляет скидки на поездки донорам в 48 городах страны, где сегодня работает сервис.

Для получения скидки всем желающим необходимо сдать кровь с 26.08.2022 по 04.09.2022, получить справку об этом и отправить ее в личные сообщения страницы Facebook или Instagram компании OnTaxi.

Кстати автомобили OnTaxi наденут вышиванки.

Напомним, что накануне подобная акция проводилась в прифронтовом Харькове, который ежедневно подвергается ракетным ударам и артобстрелам со стороны россии, в результате чего в городе много раненых, нуждающихся в донорской крови.

А когда произошла трагедия в Виннице (14 июля российская ракета ударила в центр города), OnTaxi первыми ввели бесплатные заказные поездки, которые начинаются или заканчиваются точкой адреса пунктов приема крови.