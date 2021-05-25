За кілька тижнів на Київщині відремонтували автошлях до Чорнобильської зони. Йдеться про автомобільну дорогу загального користування місцевого значення Іванків – Радомишль.

Про це повідомив очільник Київської облдержадміністрації Василь Володін.

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“Ми з командою зараз активно працюємо над розвитком Чорнобильської зони в якості туристичного магніту. І оновлення дорожньої інфраструктури в цьому напрямку грає ключову роль. Зокрема ми відремонтували дорогу, яка веде від Іванкова до Чорнобиля. Зробили це швидко та якісно. Роботи були виконані за кошти обласного бюджету. Загальна їх вартість склала 16 млн грн”, – прокоментував Василь Володін.

З-поміж іншого підрядники влаштували на об’єкті вирівнюючий шар заввишки 6 см, уклали узбіччя та з’їзди, а також нанесли розмітку.