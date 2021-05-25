За несколько недель на Киевщине отремонтировали автодорогу к Чернобыльской зоне. Речь идет об автомобильной дороге общего пользования местного значения О101110 Иванков – Радомышль.

Об этом сообщил глава Киевской облгосадминистрации Василий Володин.

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“Мы с командой сейчас активно работаем над развитием Чернобыльской зоны в качестве туристического магнита. И обновление дорожной инфраструктуры в этом направлении играет ключевую роль. В частности мы отремонтировали дорогу, которая ведет от Иванкова до Чернобыля. Сделали это быстро и качественно. Работы были выполнены за средства областного бюджета. Общая их стоимость составила 16 млн грн”, – прокомментировал Василий Володин.

Среди прочего подрядчики устроили на объекте выравнивающий слой высотой 6 см, уложили обочины и съезды, а также нанесли разметку.