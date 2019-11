Виявляється, вперше поділити дорогу навпіл за напрямками, здогадались священники у Ватикані. Але систематично робити це почали лиш через кілька століть.

Чи замислювались ви коли-небудь над тим, чому в одник країнах рух на дорогах “правобічний”, а в інших – “лівобічний”? Чи про те, коли на дорогах з’явились розподільчі смуги? Навіть якщо ні – це відео містить детальну відповідь на ці та інші питання від “Історика”.

YouTube-канал The History Guy: History Deserves to Be Remembered цікаво розповідає про речі, до яких автомобілісти й пішоходи звикли настільки, що навіть не замислюються про їхнє походження. Рекомендуємо увімкнути українські субтитри під час перегляду.

Ведучий розповідає, що історія дорожньої розмітки почалась ще в 1300 році, коли папа Боніфацій VIII приймав католицький ювілей у Римі. На захід зібралось стільки люду, що місто було переповнене: пішоходи, візки та карети, вершники на конях, мулах і віслюках – рух був хаотичним і часто на вулицях священного міста виникали сутички, через тисняву та право першочергового проходу/проїзду. Тоді хтось здогадався розділити вулиці білими лініями, відокремивши смуги для пішоходів, вершників та колісного транспорту. При цьому скерувати рух в різних напрямках, тоді ніхто не здогадався.

Інші факти з історії вказують на те, що близько 1600 року центральна дорога Мехіко мала розмежування на смуги за допомогою каменів, відмінного від інших, кольору. Першим офіційним документом, покликаним навести лад на дорогах, називають закон про “тримання праворуч”, прийнятий у Франції в 1792 році. Це ж правило узяли на озброєння і в Новому світі. Цікаво, що до цього, у більшості європейських країн, учасники дорожнього руху притримувались лівого боку шляху. Ведучий пояснює, що так було зручніше озброєним вершникам – у разі потреби вони могли атакувати правицею з мечем ворогів, що рухались назустріч. Така схема руху залишилась у Великобританії та багатьох її колишніш колоніях.

Американці ж обрали для себе “правобічний” рух, оскільки поширеним у XVIII столітті транспортом були важкі підводи з упряжкою з шести коней, а “водій” зазвичай сидів на останньому коні зліва. Таким чином правити упряжкою було зручно і кучер краще бачив колег, що рухались назустріч. Однак розмежувальної лінії на дорогах усе ще не було.

У відео стверджується, що вперше біла смуга посеред дороги з’явилась саме у США. До автомобільного буму, спричиненого появою відносно доступних широкому загалу машин компанії Ford, кількість авто у Європі (де їх на той час було найбільше) та США було мізерним, порівняно з гужовим транспортом. Однак за одне десятиліття (з 1907 до 1917 року) індустрія здійснила колосальний стрибок вперед, кількість автомобілів на дорогах перевищила кількість карет та діліжансів. Наприклад, у 1910 році на 1000 американців припадало лише 5 автомобілів. Вже у 1920 році на кожну тисячу жителів у країні було 86 автомобілів! Разом з кількістю, росли і швидкості, на яких пересувались автомобілі, що створювало все більшу небезпеку для учасників нерегульованого дорожнього руху. Протягом другої декади ХХ століття у США щороку відбувалось більше 10 тисяч смертельних аварій за участю автомобілів.

Перший Інституд дорожньої безпеки з’явився у США в 1901 році, у штаті Коннектікут. Він запропонував ввести обмеження максимальної швидкості для автомобілів: 12 миль на годину у місті (до 20 км/год) і до 25 км/год – за містом. Автомобілі були здатні їздити значно швидше вже тоді. У 1902 рекорд швидкості був зафіксований на відмітці у 122,438 км/год, а вже у 1909 році був пройдений поріг у 200 км/год!



При цьому перший пішохідний перехід з розміткою на дорозі з’явився у Нью-Йорку лише у 1911 році. Розмежувати ж дорогу навпіл, за офіційною версією, вперше запропонувала Джун МакКерролл з Каліфорнії лише у 1917 році, після того, як ледь уникла аварії з зустрічною вантажівкою. The History Guy на YouTube, це була не перша інстанція дорожньої розмітки. Втім, “Історик” знайшов відомості про те, що перша розмітка на дорогу була нанесена шістьма роками раніше – за пропозицією чоловіка на ім’я Едвард Н. Хайнс, Міністерство транспорту штату Мічиган розділило смугою дорогу поблизу Детройта.

