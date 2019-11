Оказывается, впервые поделить дорогу пополам по направлениям, догадались священники в Ватикане. Но систематически делать это начали лишь через несколько веков.

Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, почему в одних странах движение на дорогах "правостороннее", а в других – "левостороннее"? О том, когда на дорогах появились распределительные полосы? Даже если нет – это видео содержит подробный ответ на эти и другие вопросы от “Историка”.

YouTube-канал The History Guy: History Deserves to Be Remembered интересно рассказывает о вещах, к которым автомобилисты и пешеходы привыкли настолько, что даже не задумываются об их происхождении. Рекомендуем включить украинские субтитры во время просмотра.

Ведущий рассказывает, что история дорожной разметки началась еще в 1300 году, когда папа Бонифаций VIII принимал католический юбилей в Риме. На мероприятие собралось столько людей, что город был переполнен: пешеходы, повозки и кареты, всадники на лошадях, мулах и ослах – движение было хаотичным и часто на улицах священного города возникали стычки, из-за давки и право первоочередного прохода/проезда. Тогда кто-то догадался разделить улицы белыми линиями, отделив полосы для пешеходов, всадников и колесного транспорта. При этом направить движение в разных направлениях, тогда никто не догадался.

Другие факты из истории указывают на то, что около 1600 года центральная дорога Мехико имела разделение на полосы с помощью камней, отличного от других цвета. Первым официальным документом, призванным навести порядок на дорогах, называют закон о “держании справа”, принятый во Франции в 1792 году. Это же правило взяли на вооружение и в Новом мире. Интересно, что до этого, в большинстве европейских стран, участники дорожного движения придерживались левой стороны пути. Ведущий объясняет, что так было удобнее вооруженным всадникам – в случае необходимости они могли атаковать правой рукой с мечом врагов, двигавшихся навстречу. Такая схема движения осталась в Великобритании и многих ее бывших колониях.

Американцы же выбрали для себя “правостороннее” движение, поскольку распространенным в XVIII веке транспортом были тяжелые телеги с упряжкой из шести лошадей, а “водитель” обычно сидел на последнем коне слева. Таким образом, править упряжкой было удобно и кучер лучше видел коллег, двигавшихся навстречу. Однако разграничительной линии на дорогах все еще не было.

В видео утверждается, что впервые белая полоса посреди дороги появилась именно в США. До автомобильного бума, вызванного появлением относительно доступных широкой публике машин компании Ford, количество авто в Европе (где их в то время было больше всего) и США было мизерным, по сравнению с гужевым транспортом. Однако за одно десятилетие (с 1907 по 1917 год) индустрия совершила колоссальный скачок вперед, количество автомобилей на дорогах превысило количество карет и дилижансов. Например, в 1910 году на 1000 американцев приходилось лишь 5 автомобилей. Уже в 1920 году на каждую тысячу жителей в стране было 86 автомобилей! Вместе с количеством, росли и скорости, на которых передвигались автомобили, что создавало большую опасность для участников нерегулируемого дорожного движения. В течение второй декады ХХ века в США ежегодно происходило более 10 тысяч смертельных аварий с участием автомобилей.

Первый институт дорожной безопасности появился в США в 1901 году, в штате Коннектикут. Он предложил ввести ограничение максимальной скорости для автомобилей: 12 миль в час в городе (до 20 км/ч) и до 25 км/ч – за городом. Автомобили были способны ездить значительно быстрее уже тогда. В 1902 рекорд скорости был зафиксирован на отметке в 122,438 км/ч, а уже в 1909 году был пройден порог в 200 км/ч!

При этом первый пешеходный переход с разметкой на дороге появился в Нью-Йорке лишь в 1911 году. Разграничить же дорогу пополам, по официальной версии, впервые предложила Джун МакКерролл из Калифорнии лишь в 1917 году, после того, как едва избежала аварии со встречным грузовиком. The History Guy на YouTube, это была не первая инстанция дорожной разметки. Впрочем, “Историк” нашел сведения о том, что первая разметка на дорогу была нанесена шестью годами ранее – по предложению мужчины по имени Эдвард Н. Хайнс, Министерство транспорта штата Мичиган разделило полосой дорогу вблизи Детройта.

