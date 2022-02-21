В американському мегаполісі почали працювати камери, обладнані мікрофонами для вимірювання децибел, які автоматично надсилають штрафні квитанції власникам занадто гучних машин.

Видання Motortrend повідомляє, що перший “щасливчик” вже отримав свого “листа щастя” від дорожньої з мікрофоном. Ним став водій BMW M3.

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Власник BMW M3 із Нью-Йорку отримав штраф за порушення рівня шуму у місті. Ці нові пристрої можуть автоматично виписувати штраф, якщо автомобіль перевищує порогові значення шуму. Транспортна адміністрація США планує збільшити покриття дорожньої мережі такими “шумовими камерами”.

Штраф власнику надійшов від Департаменту охорони навколишнього середовища (DEP) Нью-Йорка. У квитанції сказано, що власник автомобіля має відремонтувати або замінити невідповідний глушник, а після завершення відвезти транспортний засіб до офісу DEP для перевірки.

Якщо власник транспортного засобу не виконає ці вимоги, йому загрожує стягнення 875 доларів США, а якщо повідомлення залишиться без відповіді, загрожують додаткові штрафи. Ось як у листі міста описується робота камери дорожнього руху:

“У вашому транспортному засобі було виявлено глушник, який не відповідає розділу 386 Закону про транспортні засоби та дорожній рух, який забороняє надмірний шум від автомобілів. Ваш автомобіль був записаний камерою, яка знімає транспортний засіб і номерний знак. Крім того, звукомір фіксує рівень децибел, коли автомобіль наближається та проходить повз камеру”.

Встановлювати такі камери у Нью-Йорку почали у вересні 2021 року в рамках пілотної програми, яка триватиме до 30 червня 2022 року. По завершенні експерименту, Департамент оцінить результати та прийме рішення щодо подальшого розширення.