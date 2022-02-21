МВС продовжує збільшувати кількість камер контролю швидкості на українських дорогах. Ще 24 комплекси запрацювали на дорогах України.

З 21 лютого на автомобільних дорогах міст Києва, Сум, Вінниці, Мукачева та Івано-Франківської і Закарпатської областей запрацювали додаткові прилади фіксації правопорушень, які контролюватимуть дотримання вимог швидкісного режиму.

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Розташування приладів:

м. Київ (10 приладів контролю “КАСКАД”)

вул. Братиславська, 9-Г, напрямок спрямування приладу вул. Крайня;

просп. Голосіївський, 96, напрямок спрямування приладу вул. Маричанська;

просп. Голосіївський, 96 (навпроти), напрямок спрямування приладу вул. Полковника Потєхіна;

просп. вул. Теодора Драйзера, 4, напрямок спрямування приладу вул. Миколи Закревського;

вул. Теодора Драйзера, 9, напрямок спрямування приладу просп. Володимира Маяковського;

вул. Теодора Драйзера, 32, напрямок спрямування приладу просп. Володимира Маяковського;

вул. Наталії Ужвій, 1, напрямок спрямування приладу вул. Новомостицька;

просп. Правди, 58, напрямок спрямування приладу вул. Світлицького;

вул. Ярослава Івашкевича, 5, напрямок спрямування приладу вул. Пріорська;

вул. Автозаводська, 24/1, напрямок спрямування приладу вул. Коноплянська.

м. Суми (2 прилади контролю “КАСКАД”)

вул. Героїв Крут, 1/3, напрямок спрямування приладу вул. Івана Сірка;

вул. Кондратьєва, 129, напрямок спрямування приладу вул. Прокоф’єва.

м. Вінниця (1 прилад контролю “КАСКАД”)

вул. Пирогова, 61, напрямок спрямування приладу вул. Костянтина Василенка.

м. Мукачево (2 прилади контролю “КАСКАД”)

вул. Івана Франка, 74, напрямок спрямування приладу вул. Миру;

вул. Великогірна, 51, напрямок спрямування приладу вул. Томаша Масарика.

Закарпатська область (6 приладів контролю “КАСКАД”)

на 95 км+424 автодороги Н-09, напрямок спрямування приладу смт Буштино;

на 98 км+824 автодороги Н-09, напрямок спрямування приладу с. Бедевля;

на 33 км+714 автодороги М-23, напрямок спрямування приладу вул. Гички;

на 39 км+706 автодороги М-23, напрямок спрямування приладу вул. Молодіжна;

на 0 км+907 автодороги М-23, напрямок спрямування приладу вул. Мікеша;

на 0 км+694 автодороги Т-07-19, напрямок спрямування приладу вул. Центральна.

Івано-Франківська область (3 прилади контролю “КАСКАД”)

на 244 км+199 автодороги Н-09, напрямок спрямування приладу смт Делятин;

на 240 км+283 автодороги Н-09, напрямок спрямування приладу вул. Грушевського;

на 227 км+233 автодороги Н-09, напрямок спрямування приладу с. Татарів.

З понеділка фіксуватимуть правопорушення 270 приладів, що розташовані у 25 містах та 16 областях.

З картою розміщення можна ознайомитися на сайті МВС.