МВД продолжает увеличивать количество камер контроля скорости на украинских дорогах. Еще 24 комплекса заработали на дорогах Украины.

С 21 февраля на автомобильных дорогах Киева, Сум, Винницы, Мукачево, Ивано-Франковской и Закарпатской областей заработали дополнительные приборы фиксации правонарушений, которые будут контролировать соблюдение требований скоростного режима.

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Расположение приборов:

г. Киев (10 приборов контроля “КАСКАД”)

  • ул. Братиславская, 9-Г, направление направления прибора ул. Крайняя;
  • просп. Голосеевский, 96, направление прибора ул. Маричанская;
  • просп. Голосеевский, 96 (напротив), направление направления прибора ул. Полковника Потехина;
  • просп. ул. Теодора Драйзера, 4, направление направления прибора ул. Николая Закревского;
  • ул. Теодора Драйзера, 9, направление направления прибора просп. Владимира Маяковского;
  • ул. Теодора Драйзера, 32, направление направления прибора просп. Владимира Маяковского;
  • ул. Наталии Ужвий, 1, направление направления прибора ул. Новомостицкая;
  • просп. Правды, 58, направление прибора ул. Светлицкого;
  • ул. Ярослава Ивашкевича, 5, направление направления прибора ул. Приорская;
  • ул. Автозаводская, 24/1, направление прибора ул. Коноплянская.

г. Сумы (2 прибора контроля “КАСКАД”)

  • ул. Героев Крут, 1/3, направление направления прибора ул. Ивана Сирко;
  • ул. Кондратьева, 129, направление направления прибора ул. Прокофьева.

г. Винница (1 прибор контроля “КАСКАД”)

  • ул. Пирогова, 61, направление прибора ул. Константина Василенко.

г. Мукачево (2 прибора контроля “КАСКАД”)

  • ул. Ивана Франко, 74, направление направления прибора ул. Мира;
  • ул. Великогорная, 51, направление прибора ул. Томаша Масарика.

Закарпатская область (6 приборов контроля “КАСКАД”)

  • на 95 км+424 автодороги Н-09, направление направления прибора пгт Буштино;
  • на 98 км+824 автодороги Н-09, направление направления прибора с. Бедевля;
  • на 33 км+714 автодороги М-23, направление направления прибора ул. Гички;
  • на 39 км+706 автодороги М-23, направление направления прибора ул. Молодежная;
  • на 0 км+907 автодороги М-23, направление направления прибора ул. Микеша;
  • на 0 км+694 автодороги Т-07-19, направление направления прибора ул. Центральная.

Ивано-Франковская область (3 прибора контроля “КАСКАД”)

  • на 244 км+199 автодороги Н-09, направление направления прибора пгт Делятин;
  • на 240 км+283 автодороги Н-09, направление направления прибора ул. Грушевского;
  • на 227 км+233 автодороги Н-09, направление направления прибора с. Татаров.

С понедельника будут фиксировать правонарушения 270 приборов, расположенных в 25 городах и 16 областях.

С картой размещения можно ознакомиться на сайте МВД.