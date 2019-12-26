Слідкувати за дорожньою технікою можна буде онлайн. Керівник Укравтодору повідомив про оснащення прибиральної техніки геолокаційними маячками.

Компанії, які відповідають за чистку доріг державного значення у зимовий період, встановлять на свою техніку GPS-трекери.

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"На сьогодні геолокаційні маячки мають вже 800 одиниць дорожньої техніки у всіх областях України. За допомогою трекерів можна ефективно контролювати роботу підрядників - у режимі реального часу слідкувати за тим, де на дорогах йдуть прибиральної роботи (і чи йдуть вони взагалі)", повідомляє Александр Кубраков.

"І хоча нова команда Укравтодор заступила до виконання обов’язків майже перед розпалом сезону, 800 одиниць техніки з трекерами - лише початок. Очікуємо, що до завершення дня кількість встановлених та активних маячків стане ще більшою", пише Александр Кубраков.

"Ми продовжуємо вести роз’яснювальну роботу з компаніями, і вже найближчим часом більшість дорожньої техніки можна буде контролювати онлайн. Наступний крок - запровадження штрафів для тих підрядників, у яких, навіть і з трекерами, може з‘явитися спокуса "забити" на свої обов‘язки", зазначає голова Укравтодору.

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