Следить за дорожной техникой можно будет онлайн. Руководитель "Укравтодора" сообщил об оснащении уборочной техники геолокационными маячками.

Компании, которые отвечают за чистку дорог государственного значения в зимний период, установят на свою технику GPS-трекеры.

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"На сегодня геолокационными маячками оснащены уже 800 единиц дорожной техники во всех областях Украины. С помощью трекеров можно эффективно контролировать работу подрядчиков – в режиме реального времени следить за тем, где на дорогах идут уборочной работы (и идут они вообще)", – сообщает Александр Кубраков.

"И хотя новая команда “Укравтодора” приступила к исполнению обязанностей почти в разгар сезона, 800 единиц техники с трекерами – только начало. Ожидаем, что до конца дня количество установленных и активных маячков станет еще больше", – пишет Александр Кубраков.

"Мы продолжаем вести разъяснительную работу с компаниями, и уже в ближайшее время большинство дорожной техники можно будет контролировать онлайн. Следующий шаг – введение штрафов для тех подрядчиков, у которых, даже и с трекерами, может появиться соблазн “забить” на свои обязанности", – отмечает глава “Укравтодора”.

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