Британські дослідники впевнені що утримувати авто у Києві значно дешевше, ніж у інших столицях світу.

Британська агенція Vehicle Contracts провела дослідження, щоб визначити, яка з європейських столиць є найдешевшою за вартістю утримання автомобіля. При складанні рейтингу враховувалися такі фактори, як ціна на пальне, витрати на заправку, паркування, технічне обслуговування та вартість обов'язкового страхування.

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Оцінивши всі показники, експерти прийшли до думки, що найдешевше утримувати автомобіль у Києві. В українській столиці відзначили найнижчу вартість зарядки електромобілів та найнижчі ціни на паркування на вулицях міста.

ТОП-5 найдешевших столиць за вартістю утримання авто за думкою британських вчених:

Київ, Україна Скоп'є, Македонія Кишинів, Молдова Мінськ, Білорусія Сараєво, Боснія та Герцеговина.

Очевидно, британські дослідники не враховували у своєму дослідженні вартості самих автомобілів, адже ціни на вживані авто в Україні одні з найвищих у світі.