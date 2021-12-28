Британские исследователи уверены, что удерживать авто в Киеве значительно дешевле, чем в других столицах мира.

Британское агентство Vehicle Contracts провело исследование, чтобы определить, какая из европейских столиц является самой дешевой по стоимости содержания автомобиля. При составлении рейтинга учитывались такие факторы как цена на топливо, расходы на заправку, парковку, техническое обслуживание и стоимость обязательного страхования.

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Оценив все показатели, эксперты пришли к мнению, что дешевле всего удерживать автомобиль в Киеве. В украинской столице отметили низкую стоимость зарядки электромобилей и низкие цены на парковку на улицах города.

ТОП-5 самых дешевых столиц по стоимости содержания авто по мнению британских ученых:

Киев (Украина) Скопье (Македония) Кишинев (Молдова) Минск (Беларусь) Сараево (Босния и Герцеговина)

Очевидно, британские исследователи не учитывали в своем исследовании цены самих автомобилей, ведь цены на подержанные машины в Украине одни из самых высоких в мире. Также вызывает удивление отсутствие в рейтинге Москвы, ведь литр горючего марки А95 в столице соседнего государства стоит примерно €0.61, тогда как в Киеве его стоимость достигает €1.04.