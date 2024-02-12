Новий хак може замаскувати автомобіль від радарної системи або створити транспортний засіб-фантом.

Сучасні автомобілі можуть підключити нас до наших улюблених музичних програм або попередити нас про транспортний засіб, який ховається в сліпій зоні. Це дивовижно, але вся ця технологія також вводить нові проблеми безпеки, які ми тільки починаємо розуміти.

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Технології дозволяють легко викрадати розкішні автомобілі за лічені секунди, а автовиробники збирають і вільно діляться кожною частиною даних про користувачів. Тепер дослідники з’ясували, як змусити радар вашого автомобіля галюцинувати.

Інженери з Університету Дьюка виявили, що вони можуть обманом змусити радар автомобіля повірити будь-чому й зробити це на льоту. Створений інженерами MadRadar може замаскувати транспортний засіб, що наближається, або зробити автомобіль-фантом, і система може зробити це на ходу, не знаючи конкретних параметрів радара жертви, що є важливим моментом.

За словами дослідників, немає двох транспортних засобів з однаковими параметрами радара, але MadRadar може виявити їх менш ніж за чверть секунди. Як тільки він дізнається параметри, він може передати свій сигнал, щоб обдурити радарну систему жертви. Інженери провели дослідження реальних радарних систем в автомобілях, які рухаються, здійснюючи атаку з інших транспортних засобів, що рухаються, і коли вони стоять уздовж дороги.

MadRadar також може змусити автомобіль подумати, що інший автомобіль навколо нього раптово змінив курс. Оскільки автовиробники впроваджують і вдосконалюють різноманітні системи допомоги водієві, які покладаються на радар, здатність змусити ці системи викликати галюцинації може призвести до аварій або інших типів нападів у майбутньому.

Мирослав Паїч, доцент кафедри електротехніки та комп’ютерної інженерії в Університеті Дьюка з родини Дікінсонів і керівник проекту, сказав, що MadRadar може обдурити щось на зразок адаптивного круїз-контролю. Це може змусити вашу машину повірити, що транспортний засіб перед вами прискорюється, хоча насправді це не так – і це звучить трохи жахливо.