Новый хак может замаскировать автомобиль от радарной системы или создать транспортное средство-фантом.

Современные автомобили могут подключить нас к нашим любимым музыкальным программам или предупредить нас о транспортном средстве, которое скрывается в слепой зоне. Это удивительно, но вся эта технология также вводит новые проблемы безопасности, которые мы только начинаем понимать.

Читайте также: Новые радары контроля скорости установили на Харьковщине

Технологии позволяют легко угонять роскошные автомобили за считанные секунды, а автопроизводители собирают и свободно делятся каждой частью данных о пользователях. Теперь исследователи выяснили, как заставить радар вашего автомобиля галлюцинировать.

Инженеры из Университета Дьюка обнаружили, что они могут обманом заставить радар автомобиля поверить чему-либо и сделать это на лету., Созданный инженерами MadRadar может замаскировать приближающееся транспортное средство, или сделать автомобиль-фантом, и система может сделать это на ходу, не зная конкретных параметров радара жертвы, что является важным моментом.

По словам исследователей, нет двух транспортных средств с одинаковыми параметрами радара, но MadRadar может обнаружить их менее чем за четверть секунды. Как только он узнает параметры, он может передать свой сигнал, чтобы обмануть радарную систему жертвы. Инженеры провели исследование реальных радарных систем в автомобилях, которые движутся, осуществляя атаку с других транспортных средств, движущихся, и когда они стоят вдоль дороги.

MadRadar также может заставить автомобиль подумать, что другой автомобиль вокруг него внезапно изменил курс. Поскольку автопроизводители внедряют и совершенствуют различные системы помощи водителю, которые полагаются на радар, способность заставить эти системы вызвать галлюцинации может привести к авариям или другим типам нападений в будущем.

Мирослав Паич, доцент кафедры электротехники и компьютерной инженерии в Университете Дьюка из семьи Дикинсонов и руководитель проекта, сказал, что MadRadar может обмануть что-то вроде адаптивного круиз-контроля. Это может заставить вашу машину поверить, что транспортное средство перед вами ускоряется, хотя на самом деле это не так – и это звучит немного ужасно.