Друге покоління Ford Focus випускалось з 2004 по 2010 рік та в середині "життєвого циклу" пережило суттєвий рестайлінг. Автомобілі надійні, однак не всі агрегати "ходять" довго.

Друге Ford Focus Mk2 дебютувало у вересні 2004 року. Європейська версія випускалась в Саарлуї (Німеччина), Валенсії (Іспанія), Всеволожську (Росія). Авто пропонувалось в кузовах 3- і 5-дверних хечбеків, седана і універсала.

У 2008 році Ford Focus II піддали рестайлінгу. В автомобілі змінили фари, капот, крила, бампери та дзеркала.

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Гамма двигунів величезна – від бензинових 1,4 л до 2,0 л, турбодизельні 1,6 – 2,0 л. Вибір КП — 5-ступінчаста "механіка" або 4-ступінчастий адаптивний "автомат" Durashift-ECT.

Суттєва перевага Ford Focus перед конкурентами – чутливе кермо. Звичайно, найменші мотори не дуже "їдуть", тому треба вибирати більш об'ємні. До того ж вони надійніші. Підвіска непогано пристосована до наших доріг, адже задня – незалежна. Шумоізоляція недостатня, та й вигляд салону трохи застарілий. Однак посадка зручна, і позаду не дуже тісно. Оригінальні запчастини дорогі, а от замінники мають доступну вартість.

В Україні продаються близько тисячі Ford Focus II за ціною від 4 до 8 тисяч доларів, причому дизельних – майже половина. Більшість – з механічними трансмісіями, але бувають з АКП чи роботом PowerShift. Остання не дуже надійна.

Більше про Ford Focus II – у відео: