Второе поколение Ford Focus выпускалось с 2004 по 2010 год и внутри "жизненного цикла" пережило существенный рестайлинг. Автомобили надежные, однако не все агрегаты "ходят" долго.

Второй Ford Focus Mk2 дебютировал в сентябре 2004 года. Европейская версия выпускалась в Саарлуисе (Германия), Валенсии (Испания), Всеволожске (Россия). Автомобиль предлагался в кузовах 3- и 5-дверных хечбеков, седана и универсала.

В 2008 году Ford Focus II подвергли рестайлингу. В автомобиле сменили фары, капот, крылья, бамперы и зеркала.

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Гамма двигателей огромная – от бензиновых 1,4 л до 2,0 л, турбодизельные 1,6 – 2,0 л. Выбор КП – 5-ступенчатая "механика" или 4-ступенчатый адаптивный "автомат" Durashift-ECT.

Существенное преимущество Ford Focus перед конкурентами – чувствительный руль. Конечно, самые маленькие моторы не очень "едут", поэтому нужно выбирать более объемные. К тому же они более надежные. Подвеска неплохо приспособлена к нашим дорогам, ведь задняя – независимая. Шумоизоляция недостаточная, да и вид салона немного устаревший. Однако посадка удобная, и сзади не очень тесно. Оригинальные запчасти дорогие, а вот заменители имеют доступную стоимость.

В Украине продается около тысячи Ford Focus II по цене от 4 до 8 тысяч долларов, причем дизельных – почти половина. Большинство – с механическими трансмиссиями, но бывают с АКП или роботом PowerShift. Последняя не слишком надежная.

Больше о Ford Focus II – в видео: