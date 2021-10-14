Хэтчбек и универсал получили визуальные и технические изменения, в частности новую автоматическую трансмиссию с двойным сцеплением и "мягкую" гибридную систему.

Европейское подразделение Ford показало модернизированный Focus четвертого поколения. Обновленная модель дебютировала сразу в двух типах кузова и нескольких версиях, включая Focus ST.

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Ford Focus 2021 модельного года имеет заметные изменения в отделке лицевой части. Передние фары теперь полностью светодиодные уже в базовом исполнении модели, а в списке опций доступна адаптивная оптика. Разницу в дизайне исполнения Titanium, ST-Line и Active сделали более заметной, но ST-Line внешне почти не отличается от ST.

Фото: Focus 2019 модельного года / Ford

Фото: Focus 2019 модельного года / Ford

12,3-дюймовая цифровая приборная панель появилась в Focus еще летом прошлого года, а теперь ее дополняет 13,2-дюймовый монитор информационно-развлекательного комплекса Sync 4. Новая мультимедийная система поддерживает беспроводную интеграцию смартфонов через Android Auto и Apple CarPlay, как и беспроводное обновление программного обеспечения. Кроме того, голосовой ассистент теперь лучше распознает человеческую речь и дает доступ к онлайн-сервисам Connected Navigation и Ford Secure с пробным бесплатным пользованием.

В моторной линейке нового Focus является 1-литровые моторы серии EcoBoost, с 48-вольтовой электрической надстройкой или без, полуторалитровые дизели EcoBlue, а также 2,3-литровый EcoBoost для версий ST. Бензиновые моторы имеют отдачу в 100, 125 и 155 лошадиных сил, дизели генерируют 95 или 120 сил. Самый мощный мотор для спортивных хэтчбеков и универсалов ST имеет отдачу в 280 лошадиных сил. Коробки передач: 6МКП, 7АКП и 8АКП для мощного дизельного мотора.

Фото: Ford Focus 2021 модельного года / Ford

Вместе с базовыми моделями обновился и спортивный Focus ST. Ему, помимо прочего, достался новый зеленый оттенок кузова Mean Green, такой же, как в последних Fiesta ST и Puma ST, а также новые спортивные кресла от Ford Performance.