Хетчбек та універсал отримали візуальні та технічні зміни, зокрема нову автоматичну трансмісію з подвійним зчепленням та "м'яку" гібридну систему.

Європейський підрозділ Ford показав модернізований Focus четвертого покоління. Оновлена модель дебютувала одразу у двох типах кузову та кількох версіях, включаючи Focus ST.

Дивіться також: Ford Tourneo Connect нового покоління представлений офіційно

Ford Focus 2021 модельного року має помітні зміни в оздобленні лицьової частини. Передні фари тепер повністю світлодіодні вже у базовому виконанні моделі, а у списку опцій доступна адаптивна оптика. Різницю в дизайні виконань Titanium, ST-Line та Active зробили більш помітною, але ST-Line зовні майже не відрізняється від ST.



Фото: Focus 2019 модельного року / Ford

Фото: Focus 2021 модельного року / Ford

12,3-дюймова цифрова приладова панель з'явилася у Focus ще влітку минулого року, а тепер її доповнює 13,2-дюймовий монітор інформаційно-розважального комплексу Sync 4. Нова мультімедійна система підтримує бездротову інтеграцію смартфонів через Android Auto та Apple CarPlay, як і бездротове оновлення програмного забезпечення. крім того, голосовий асистент тепер краще розпізнає людську мову і дає доступ до онлайн-сервісів Connected Navigation і Ford Secure з пробним безоплатним користуванням.

У моторній лінійці нового Focus є 1-літрові мотори серії EcoBoost, з 48-вольтовою електричною надбудовою або без, півторалітрові дизелі EcoBlue, а також 2,3-літровий EcoBoost для версій ST. Бензинові мотори мають віддачу у 100, 125 та 155 кінських сил, дизелі генерують 95 або 120 сил. Найпотужніший мотор для спортивних хетчбеків і універсалів ST має віддачу у 280 кінських сил. Коробки передач: 6МКП, 7АКП та 8АКП для потужнішого дизельного мотора.

Фото: Ford Focus 2021 модельного року / Ford

Разом з базовими моделями оновився і спортивний Focus ST. Йому, крім іншого, дістався новий зелений відтінок кузова Mean Green, такий же, як в останніх Fiesta ST та Puma ST, а також нові спортивні крісла від Ford Performance.