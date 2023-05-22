Чи пошкодуєте ви про покупку Tesla Model 3, коли новизна зникне? Перегляньте думку цього власника.

Багато власників електромобілів є власниками Tesla Model 3, і хоча автомобіль далекий від досконалості, здається, переважна більшість цих власників не шкодують про свій вибір. Цей власник Model 3 володіє автомобілем протягом трьох років, тому він має чітке уявлення про вартість володіння, як тримає акумулятор і що йому подобається, а що не подобається в електромобілі.

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Tesla Model 3 була найпопулярнішим електромобілем у США та на планеті, принаймні деякий час. Насправді його вважають електричним автомобілем, який довів, що електромобілі можуть стати основними транспортними засобами та скласти серйозну конкуренцію найпереконливішим суперникам, що працюють на традиційному пальному. Більша Model Y тепер зайняла лідерство як найпопулярніша з двох братів і сестер Tesla, але Model 3 є більш доступним варіантом.

Швидше за все, більшість людей, які розглядають електромобіль, принаймні знають про Model 3, і багато з них, ймовірно, мають Tesla у своєму списку варіантів. Це особливо вірно, якщо вони шукають відносно доступний EV, але їм не потрібен кросовер.

З огляду на все це, впливовий користувач YouTube Оліур занурюється не лише для того, щоб продемонструвати свою чудову модель 3 Performance, але й щоб розповісти нам про всі подробиці свого досвіду володіння. Ми повинні сказати, що ми бачили багато подібних відео, і Оліур виконує вражаючу роботу, яка справді виділяється.

Замість того, щоб витрачати 20 хвилин на марення моделлю 3, а потім додати кілька обов’язкових мінусів наприкінці, Оліур використовує інший підхід. На початку він переходить прямо до речей, які йому не подобаються в машині, а потім дає дуже збалансований погляд.

Оліур зазначає, що склоочисники залишають бажати кращого. Його Model 3 не має теплового насоса, і його запас ходу взимку не такий хороший, як він сподівався. Він також каже, що шум вітру на високих швидкостях досить сильний, але новіші моделі краще ізольовані. Крім одного відкликання та заміни 12-вольтової батареї, його автомобіль справді був без проблем, і ситуація з обслуговуванням була позитивною та зручною в обох випадках.