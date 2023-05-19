Поглиблений довгостроковий огляд власника розкриває кілька переваг Tesla Model 3 2018 року випуску та деякі недоліки.

Власник Tesla Model 3 Ед Фресслер нещодавно подолав позначку в 100 000 миль (160 тисяч км) і задокументував деякі зі своїх знахідок у відео на YouTube. Фесслер придбав свою Model 3 у 2018 році. Це повнопривідний варіант із подвійним приводом Long Range і програмним забезпеченням Full Self-Driving (FSD).

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Він їздить на своїй червоній Tesla Model 3 4,5 роки. Через відео YouTube він розповідає про кожен важливий аспект автомобіля з точки зору реального використання. Він розповідає про стан акумулятора та запас ходу, заряджання, оновлення програмного забезпечення, технічне обслуговування, продуктивність тощо.

Коли його автомобіль був новим, Фесслер сказав, що повний заряд показував запас ходу в 500 км, що ідентично заявлденому діапазону версії 2018 року, оціненого EPA. Незважаючи на те, що батареї з часом розряджаються, це загальновідомий факт, зменшення запасу ходу після пробігу 100 000 миль не було різким. На екрані його Model 3 тепер відображається пробіг 466 км при повному заряді, тобто батарея все ще містить 94 відсотки початкової ємності.

Він пояснював повільне старіння своїм консервативним стилем водіння. Fessler не веде як маніяк і здебільшого їздить повільно. Крім того, він підключає свій автомобіль до домашнього зарядного пристрою на ніч, замість того, щоб часто користуватися швидкісним зарядним пристроєм постійного струму/Tesla Supercharger. Повідомляється, що швидкі зарядні пристрої виділяють надлишок тепла і можуть піддавати акумулятору навантаження, що в деяких випадках негативно впливає на довготривалий діапазон.

У 2022 році наш друг Кайл Коннер повідомив, що його модель 3 Performance втратила майже 11 відсотків заряду за 160 000 миль. Незважаючи на те, що це зниження невелике, він сказав, що часто відвідує Tesla Supercharger і частіше доводить Model 3 до своїх меж, що могло частково сприяти падінню.

Пам’ятайте, що погіршення роботи батареї залежить від таких факторів, як клімат, швидке заряджання, режим водіння, рельєф тощо. Досвід власника, подібно до досвіду Фесслера та Коннера, — це просто уявлення про те, як може виглядати стан батареї в реальному світі за певним шаблоном використання.

З точки зору недоліків, несправна функція FSD дратувала Фесслера. Він постійно вимикався, круїз-контроль також. Функція FSD призначена лише для допомоги водіям, які повинні бути уважними та готовими завжди взяти на себе контроль. За його словами, проблема була вирішена шляхом оновлення програмного забезпечення.

Фесслер розповів про багато інших плюсів і мінусів Model 3, але ми не будемо розповідати про нього. Перегляньте його відео та дізнайтеся про його досвід. Загалом він зазначив, що більшість недоліків Model 3 є незначними і їх легко виправити. З його досвіду, це приємна та весела машина.