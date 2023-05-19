Углубленный долгосрочный обзор владельца раскрывает несколько преимуществ Tesla Model 3 2018 выпуска и некоторые недостатки.

Владелец Tesla Model 3 Эд Фресслер недавно преодолел отметку в 100 000 миль (160 тысяч км) и задокументировал некоторые из своих находок в видео на YouTube. Фесслер приобрел свою Model 3 в 2018 году. Это полноприводный вариант с двойным приводом Long Range и программным обеспечением Full Self-Driving (FSD).

Читайте также: Tesla готовится продавать 250 000 – 500 000 Cybertruck в год

Он ездит на своей красной Tesla Model 3 4,5 года. Через видео YouTube он рассказывает о каждом важном аспекте автомобиля с точки зрения реального использования. Он рассказывает о состоянии аккумулятора и запасе хода, зарядке, обновлении программного обеспечения, техническом обслуживании, производительности и т.д.

Когда его автомобиль был новым, Фесслер сказал, что полный заряд показывал запас хода в 500 км, что идентично заявленному диапазону версии 2018 года, оцененному EPA. Несмотря на то, что батареи со временем разряжаются, это общеизвестный факт, что уменьшение запаса хода после пробега 100 000 миль не было резким. На экране его Model 3 теперь отображается пробег 466 км при полном заряде, то есть батарея по-прежнему содержит 94 процента начальной емкости.

Он объяснял медленное старение своим консервативным стилем вождения. Fessler не ведет как маньяк и большей частью ездит медленно. Кроме того, он подключает свой автомобиль к домашнему зарядному устройству на ночь, вместо того чтобы часто пользоваться скоростным зарядным устройством постоянного тока/Tesla Supercharger. Сообщается, что быстрые зарядные устройства выделяют избыток тепла и могут подвергать аккумулятору нагрузку, что в некоторых случаях оказывает негативное влияние на длительный диапазон.

В 2022 году наш друг Кайл Коннер сообщил, что его модель 3 Performance потеряла почти 11 процентов заряда за 160 000 миль. Несмотря на то, что это понижение невелико, он сказал, что часто посещает Tesla Supercharger и чаще доводит Model 3 до своих пределов, что могло отчасти способствовать падению.

Помните, что ухудшение работы батареи зависит от таких факторов, как климат, быстрая зарядка, режим вождения, рельеф и т.д. Опыт владельца, подобно опыту Фесслера и Коннера, это просто представление о том, как может выглядеть состояние батареи в реальном мире по определенному шаблону использования.

С точки зрения недостатков, неисправная функция FSD раздражала Фесслера. Он постоянно выключался, круиз-контроль тоже. Функция FSD предназначена только для помощи водителям, которые должны быть внимательны и готовы всегда взять на себя контроль. По его словам, проблема была решена путём обновления программного обеспечения.

Фесслер рассказал о многих других плюсах и минусах Model 3, но мы не будем рассказывать о нем. Просмотрите его видео и узнайте его опыт. В целом он отметил, что большинство недостатков Model 3 незначительны и их легко исправить. По его опыту это приятная и веселая машина.