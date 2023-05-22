Пожалеете ли вы о покупке Tesla Model 3, когда новизна исчезнет? Просмотрите мнение этого владельца.

Многие владельцы электромобилей являются владельцами Tesla Model 3, и хотя автомобиль далек от совершенства, кажется, подавляющее большинство этих владельцев не жалеют о своем выборе. Этот владелец купил Model 3 три года назад, поэтому он имеет четкое представление о стоимости владения, как держит аккумулятор и что ему нравится, а что не нравится в электромобиле.

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Tesla Model 3 была самым популярным электромобилем в США и планете, по крайней мере некоторое время. На самом деле его считают электрическим автомобилем, доказавшим, что электромобили могут стать основными транспортными средствами и составить серьезную конкуренцию самым убедительным соперникам, работающим на традиционном топливе. Более крупная Model Y теперь заняла лидерство как самая популярная из двух братьев и сестер Tesla, но Model 3 является более доступным вариантом.

Скорее всего, большинство людей, рассматривающих электромобиль, по крайней мере, знают о Model 3, и многие из них, вероятно, имеют Tesla в своем списке вариантов. Это особенно верно, если они ищут относительно доступный EV, но им не нужен кроссовер.

Учитывая все это, влиятельный пользователь YouTube Олиур погружается не только для того, чтобы продемонстрировать свою замечательную модель 3 Performance, но и рассказать нам обо всех подробностях своего опыта владения. Мы должны сказать, что мы видели много подобных видео, и Олиур выполняет поразительную работу, которая действительно выделяется.

Вместо того чтобы тратить 20 минут на восторгание машиной, а затем добавить несколько обязательных минусов в конце, Олиур использует другой подход. В начале он переходит прямо к вещам, которые ему не нравятся в машине, а затем дает очень сбалансированный взгляд.

Олиур отмечает, что стеклоочистители оставляют желать лучшего. Его Model 3 не имеет теплового насоса, и его запас хода зимой не так хорош, как он надеялся. Он также говорит, что шум ветра на высоких скоростях достаточно силен, но более новые модели лучше изолированы. Кроме одного отзыва и замены 12-вольтовой батареи, его автомобиль действительно был без проблем, и ситуация с обслуживанием была положительной и удобной в обоих случаях.