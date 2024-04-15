Отримання довідки про безаварійний стаж водіння для закордонної компанії вимагає звернення до МСТБУ у певному форматі.

У зв’язку з впровадженням деяких країн Європи змін в умовах перебування транспортних засобів з українською реєстрацією та необхідністю проходження їх реєстрації в країнах перебування, українці стикнулися з неможливістю подальшого використання української «Зеленої картки» та потребою скористатися страховими послугами іноземних страхових компаній.

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Для оформлення договору автострахування деякі іноземні страхові компанії просять підтвердити власну страхову історію, а також надати інформацію про участь в ДТП.

Для отримання інформації з Централізованої бази даних МТСБУ щодо історії страхування з обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів та участі у ДТП, потрібно подати до МТСБУ заяву в довільній формі, виконавши наступні умови:

У зверненні має бути зазначено:

адресат ( МТСБУ);

прізвище, ім'я, по батькові заявника;

реквізити документа, що посвідчує фізичну особу, яка подає запит;

індивідуальний податковий номер заявника;

адреса проживання (місце перебування);

електронна пошта;

марка і модель транспортного засобу (опціонально);

державний номер транспортного засобу (опціонально);

VIN транспортного засобу (опціонально).

Письмове звернення повинно бути підписано заявником із зазначенням дати.

Оформлене звернення у pdf-форматі потрібно надіслати на e-mail: mtibu@mtibu.kiev.ua. Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається заявникові.

Також просимо взяти до уваги наступне: