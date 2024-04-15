Отримання довідки про безаварійний стаж водіння для закордонної компанії вимагає звернення до МСТБУ у певному форматі.
У зв’язку з впровадженням деяких країн Європи змін в умовах перебування транспортних засобів з українською реєстрацією та необхідністю проходження їх реєстрації в країнах перебування, українці стикнулися з неможливістю подальшого використання української «Зеленої картки» та потребою скористатися страховими послугами іноземних страхових компаній.
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Для оформлення договору автострахування деякі іноземні страхові компанії просять підтвердити власну страхову історію, а також надати інформацію про участь в ДТП.
Для отримання інформації з Централізованої бази даних МТСБУ щодо історії страхування з обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів та участі у ДТП, потрібно подати до МТСБУ заяву в довільній формі, виконавши наступні умови:
У зверненні має бути зазначено:
- адресат ( МТСБУ);
- прізвище, ім'я, по батькові заявника;
- реквізити документа, що посвідчує фізичну особу, яка подає запит;
- індивідуальний податковий номер заявника;
- адреса проживання (місце перебування);
- електронна пошта;
- марка і модель транспортного засобу (опціонально);
- державний номер транспортного засобу (опціонально);
- VIN транспортного засобу (опціонально).
- Письмове звернення повинно бути підписано заявником із зазначенням дати.
Оформлене звернення у pdf-форматі потрібно надіслати на e-mail: mtibu@mtibu.kiev.ua. Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається заявникові.
Також просимо взяти до уваги наступне:
- Відповідь на звернення може буде надана виключно українською мовою. Зазначені довідки МТСБУ видаються безкоштовно.
- ЦБД МТСБУ була створена у 2010 році. Отже, база даних не містить повної інформації про договори ОСЦПВВНТЗ, що були укладені до 2010 року.
- У зв’язку з великою кількістю запитів, враховуйте, що опрацювання такого запиту займає певний час. Не варто надсилати запити повторно і дублювати їх. Це не впливає на швидкість опрацювання, а навпаки ускладнює їх опрацювання.
- Довідки надсилаються електронним листом, засвідчені ЕЦП. Для отримання зазначеної довідки не потрібно звертатися за допомогою до представників, адвокатів та інших осіб.